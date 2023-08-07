Tornado Watch issued for Southern, Eastern Ky. counties
THE TORNADO WATCH FOR WESTERN AND CENTRAL KENTUCKY HAS BEEN CANCELED.
A TORNADO WATCH IS STILL IN EFFECT UNTIL 6 P.M. EDT FOR EASTERN KENTUCKY COUNTIES RANGING FROM WAYNE TO FLEMING AND EVERYTHING EAST OF THAT LINE.
HERE'S A FULL LIST:
BATH ELLIOTT ESTILL
FLEMING MENIFEE MONTGOMERY
POWELL ROWAN
JOHNSON MARTIN
LAUREL MCCREARY WHITLEY
BELL BREATHITT CLAY
FLOYD HARLAN JACKSON
KNOTT KNOX LEE
LESLIE LETCHER MAGOFFIN
MORGAN OWSLEY PERRY
PIKE WOLFE