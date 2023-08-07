Tornado Watch issued for Southern, Eastern Ky. counties

Hannah Woosley-Collins, 

THE TORNADO WATCH FOR WESTERN AND CENTRAL KENTUCKY HAS BEEN CANCELED. 

A TORNADO WATCH IS STILL IN EFFECT UNTIL 6 P.M. EDT FOR EASTERN KENTUCKY COUNTIES RANGING FROM WAYNE TO FLEMING AND EVERYTHING EAST OF THAT LINE.

HERE'S A FULL LIST:


BATH                  ELLIOTT               ESTILL
FLEMING               MENIFEE               MONTGOMERY
POWELL                ROWAN
JOHNSON               MARTIN
LAUREL                MCCREARY              WHITLEY
BELL                  BREATHITT             CLAY
FLOYD                 HARLAN                JACKSON
KNOTT                 KNOX                  LEE
LESLIE                LETCHER               MAGOFFIN
MORGAN                OWSLEY                PERRY
PIKE                  WOLFE
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