305 make fall Dean’s List at Midway University

MIDWAY, Ky. (WTVQ) – Midway University is pleased to announce the students who have been named to its Dean’s List for the 2021 Fall Semester. To be named to the list, a student must be classified as full-time and obtain a 3.60 grade point average for the semester. There were 305 students who made the Dean’s List.

Note: For your convenience, students are listed alphabetically by state, then county so you can easily find students from your area.

Alabama

Noah Barclay, Wetumpka, AL (Elmore)

Kadyn Haynes, Dutton, AL (Jackson)

Brandon Hill, Lynn, AL (Winston)

California

Courtney Lozano, Galt, CA (Sacramento)

Colorado

MacKenzie Martin, Leadville, CO (Lake)

Georgia

Kaleb Clark, Kingsland, GA (Camden)

Brian Borrero, Monroe, GA (Walton)

Hawaii

Molaemakolukolu Liwis, Hilo, HI (Hawaii)

Illinois

Kolby Underwood, Chicago, IL (Cook)

Nayeli Rios Navarro, Naperville, IL (DuPage)

Kyaria Cotton, Decatur, IL (Macon)

Abigail Cunningham, Jacksonville, IL (Morgan)

Indiana

Morgan Sharpensteen, Nabb, IN (Clark)

Lauren Lingafelter, Haubstadt, IN (Gibson)

Ashtin Decraene, Westfield, IN (Hamilton)

Gracie Holok, Greenwood, IN (Johnson)

Lucas Gibson, Indianapolis, IN (Marion)

Kentucky

William Bingham, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Haley Case, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Kortney Christensen, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Lawrenceburg, KY (Anderson) Kaylie Clark, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Lawrenceburg, KY (Anderson) Krisa Hardin, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Carrigan Harley, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Lawrenceburg, KY (Anderson) Caitlyn Keeling, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Andrea Lovins, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Jasmine Noe, Lawrenceburg, KY (Anderson)

Lydia Russell, Glasgow, KY (Barren)

Katlyn Sorrell, Owingsville, KY (Bath)

William Elkins, Middlesboro, KY (Bell)

Madison McClelland, Middlesboro, KY (Bell)

Ashley Chapin, Burlington, KY (Boone)

Kayla Daugherty, Union, KY (Boone)

Claire Dierolf, Hebron, KY (Boone)

Grace Grant, Union, KY (Boone)

Morel Leon, Florence, KY (Boone)

Trinity Smith, Florence, KY (Boone)

Benjamin Wood, Union, KY (Boone)

Katherine Fister, Paris, KY (Bourbon)

Elizabeth Galletta, Paris, KY (Bourbon)

Micah Hays, Paris, KY (Bourbon)

Madyson Tipton, Paris, KY (Bourbon)

Delaynee Sparks, Ashland, KY (Boyd)

Katelyn Heath, Danville, KY (Boyle)

Trista Lee, Danville, KY (Boyle)

Derek Goff, Jackson, KY (Breathitt)

Herbert McIntosh, Jackson, KY (Breathitt)

Aleigha Mucker, Hardinsburg, KY (Breckinridge)

Mary Andres, Louisville, KY (Bullitt)

Chassidy Bailey, Lebanon Junction, KY (Bullitt)

Alexandria Brock, Mount Washington, KY (Bullitt)

Cameron Brock, Mount Washington, KY (Bullitt)

Sierra Graham, Shepherdsville, KY (Bullitt)

Aaron Hornak, Shepherdsville, KY (Bullitt)

Tyler Oleszczuk, Mt. Washington, KY (Bullitt)

Kennadi Thompson, Shepherdsville, KY (Bullitt)

Sarah Jacobs, Murray, KY (Calloway)

Michael Johnson, Murray, KY (Calloway)

Kylie Kohrs, Fort Thomas, KY (Campbell)

Gavin Lay, Bellevue, KY (Campbell)

Trystan Amick, Carrollton, KY (Carroll)

Breannon Boggs, Olive Hill, KY (Carter)

Lauren Nolty, Grayson, KY (Carter)

Sadie Godbey, Liberty, KY (Casey)

Jamie Keim, Hopkinsville, KY (Christian)

Aisha Pantiere, Hopkinsville, KY (Christian)

Rachel Patrick, Winchester, KY (Clark)

Chase Taylor, Winchester, KY (Clark)

Daniel Caldwell, Owensboro, KY (Daviess)

Kassidy Daugherty, Owensboro, KY (Daviess)

Hadley Duvall, Owensboro, KY (Daviess)

Cameron Nichols, Owensboro, KY (Daviess)

Cassandra Basler, Lexington, KY (Fayette)

Lauren Carlson, Lexington, KY (Fayette)

Kaylee Criswell, Lexington, KY (Fayette)

Brittany Fint, Lexington, KY (Fayette)

Esther Frimpong, Lexington, KY (Fayette)

Alexis Gallihugh, Lexington, KY (Fayette)

Joshua Halterman, Lexington, KY (Fayette)

Evan Hammons, Lexington, KY (Fayette)

Abigail Henry, Lexington, KY (Fayette)

Konnor Lewis, Lexington, KY (Fayette)

Angela Mondelli, Lexington, KY (Fayette)

Kelly Netzel, Lexington, KY (Fayette)

Dietra Powell, Lexington, KY (Fayette)

Shannon Reynolds, Lexington, KY (Fayette)

Katherine Schweighardt, Lexington, KY (Fayette)

Kristi Seamans, Lexington, KY (Fayette)

Ayah Shakir, Lexington, KY (Fayette)

Menna Shakir, Lexington, KY (Fayette)

Destiny Simmons, Lexington, KY (Fayette)

Carey Smallwood, Lexington, KY (Fayette)

Jody Stobaugh, Lexington, KY (Fayette)

Anju Sugiya, Lexington, KY (Fayette)

Ruby Tevis, Lexington, KY (Fayette)

Patient Tuyishime, Lexington, KY (Fayette)

Selena Vargas, Lexington, KY (Fayette)

Ashley Ward, Lexington, KY (Fayette)

Shamara Washburn, Lexington, KY (Fayette)

Erin Wilford, Lexington, KY (Fayette)

Shandra Williams, Lexington, KY (Fayette)

Winta Woldegeorgis, Lexington, KY (Fayette)

Bowen Workman, Lexington, KY (Fayette)

Robin Bailey, Martin, KY (Floyd)

Hailey Allen, Frankfort, KY (Franklin)

Bethany Crockett, Frankfort, KY (Franklin)

Kristin Cummins, Frankfort, KY (Franklin)

Trinity Garr, Frankfort, KY (Franklin)

Logan Hanes, Frankfort, KY (Franklin)

Jack Kampschaefer, Frankfort, KY (Franklin)

Rebecca Monnin, Frankfort, KY (Franklin)

Ann Montfort, Frankfort, KY (Franklin)

Grayson Strasburger, Frankfort, KY (Franklin)

Kindall Talley, Frankfort, KY (Franklin)

Dylan Abrams, Dry Ridge, KY (Grant)

Emily Cammack, Dry Ridge, KY (Grant)

Emma Gutman, Williamstown, KY (Grant)

Cole Kightlinger, Williamstown, KY (Grant)

Haylee Neeley, Glencoe, KY (Grant)

Betty White, Corinth, KY (Grant)

Haley Young, Corinth, KY (Grant)

Emily Chandler, Elizabethtown, KY (Hardin)

Skyler Lucas, Cecilia, KY (Hardin)

Cameron Smith, Elizabethtown, KY (Hardin)

Michelle Carroll-Cole, Harlan, KY (Harlan)

Tyler Simpkins, Cumberland, KY (Harlan)

Callie May, Cynthiana, KY (Harrison)

James Miller, Cynthiana, KY (Harrison)

Gracie Wyatt, Cynthiana, KY (Harrison)

Carter Shelton, Magnolia, KY (Hart)

Carson Flynn, Henderson, KY (Henderson)

Marissa Sauer, Henderson, KY (Henderson)

Iain Duncan, Pleasureville, KY (Henry)

Kaylee Tingle, New Castle, KY (Henry)

Ashlee Buckman, Madisonville, KY (Hopkins)

Wesley Greene, Madisonville, KY (Hopkins)

Abby Harris, Hanson, KY (Hopkins)

Brooke Holt, Madisonville, KY (Hopkins)

Justin Hall, McKee, KY (Jackson)

Luisa Agudelo, Louisville, KY (Jefferson)

Jaden Barker, Louisville, KY (Jefferson)

Bryce Brockman, Louisville, KY (Jefferson)

Grace Froedge, Prospect, KY (Jefferson)

Jarron Gaddie, Louisville, KY (Jefferson)

Jaxon Gaddie, Louisville, KY (Jefferson)

Raush Gill, Louisville, KY (Jefferson)

Tyler Glass, Louisville, KY (Jefferson)

Morgan Harper, Louisville, KY (Jefferson)

Emma Kays, Louisville, KY (Jefferson)

Madison Ludwig, Louisville, KY (Jefferson)

Pieper Mallett, Louisville, KY (Jefferson)

Montez Moore, Louisville, KY (Jefferson)

Logan Nauert, Louisville, KY (Jefferson)

Ann Oakley, Louisville, KY (Jefferson)

Clarissa Payton, Louisville, KY (Jefferson)

Jacqueline Raque, Louisville, KY (Jefferson)

Madison Rosenkrantz, Louisville, KY (Jefferson)

Alassandra Smith, Louisville, KY (Jefferson)

Judson Tabor, Louisville, KY (Jefferson)

Alicia Cooper, Nicholasville, KY (Jessamine)

Makayla Denton, Nicholasville, KY (Jessamine)

Kathryn Gamble, Nicholaville, KY (Jessamine)

Caitlin Lamb, Nicholasville, KY (Jessamine)

Tabitha Marcum, Nicholasville, KY (Jessamine)

Taylor Rust, Nicholasville, KY (Jessamine)

Cameron Smith, Nicholasville, KY (Jessamine)

Claire Smith, Nicholasville, KY (Jessamine)

Nicholas Keeton, Staffordsville, KY (Johnson)

Kinsey Barth, Independence, KY (Kenton)

Bryce Parker, London, KY (Laurel)

Hannah Robinson, London, KY (Laurel)

Alex Begley, Stinnett, KY (Leslie)

Herrick Hacker, Letcher, KY (Letcher)

Preston Carter, Hustonville, KY (Lincoln)

Morgan Durham, Crab Orchard, KY (Lincoln)

Meshaila Fields, Waynesburg, KY (Lincoln)

Darianna Lane, Stanford, KY (Lincoln)

Victoria McCowan, Hustonville, KY (Lincoln)

Chelsea Sadler, Junction City, KY (Lincoln)

Cameron Head, Burna, KY (Livingston)

Sheena Lee, Richmond, KY (Madison)

Elizabeth Lynch, Berea, KY (Madison)

Christina Moores, Richmond, KY (Madison)

Emily Colley, Benton, KY (Marshall)

John Stafford, Inez, KY (Martin)

Meghan Adams, Paducah, KY (McCracken)

Isabella McKinney, Paducah, KY (McCracken)

Christopher Armstead, Brandenburg, KY (Meade)

Heather Jones, Brandenburg, KY (Meade)

Taylor Lewis, Guston, KY (Meade)

Brandi Clark, Salvisa, KY (Mercer)

Adam Tabor, Mount Sterling, KY (Montgomery)

Zachary Dickerson, Bardstown, KY (Nelson)

Jennifer Dones, Bardstown, KY (Nelson)

Carly Jones, Bloomfield, KY (Nelson)

Thomas Sidebottom, Bardstown, KY (Nelson)

Sidney Hudnall, Cromwell, KY (Ohio)

Nicholas Rose, Goshen, KY (Oldham)

Erin Young, Owenton, KY (Owen)

Jessica Caudill, Vicco, KY (Perry)

Allison Feltner, Bonnyman, KY (Perry)

Erin Gambill, Hazard, KY (Perry)

Danielle Neace, Hazard, KY (Perry)

Danny Sorrells, Hazard, KY (Perry)

Robert Hopkins, Pikeville, KY (Pike)

Amber Alley, Somerset, KY (Pulaski)

Brookelyn Hopkins, Somerset, KY (Pulaski)

Megan Loveless, Science Hill, KY (Pulaski)

Jacob Stevens, Somerset, KY (Pulaski)

Loni Wray, Somerset, KY (Pulaski)

Pancho Zaragoza, Somerset, KY (Pulaski)

Brittany Adams, Brodhead, KY (Rockcastle)

Kaleb Adams, Brodhead, KY (Rockcastle)

Nicholas Eastham, Clearfield, KY (Rowan)

Misty Akers, Georgetown, KY (Scott)

Elijah Baysinger, Georgetown, KY (Scott)

William Bonner, Georgetown, KY (Scott)

Jessica Combs, Georgetown, KY (Scott)

Jennifer Hall, Georgetown, KY (Scott)

Alexis Hoffman, Georgetown, KY (Scott)

Allyson Ison, Georgetown, KY (Scott)

Olivia Kelley, Georgetown, KY (Scott)

Elizabeth Morgan, Georgetown, KY (Scott)

Cheyenne Privett, Georgetown, KY (Scott)

Madeline Wasson, Georgetown, KY (Scott)

Karissa Atteberry, Shelbyville, KY (Shelby)

Ashton Bailey, Bagdad, KY (Shelby)

Patrick Boien, Bagdad, KY (Shelby)

Abigail Gowin, Shelbyville, KY (Shelby)

Emma Jones, Bagdad, KY (Shelby)

Catherine Kelly, Shelbyville, KY (Shelby)

Ceaver Perry, Shelbyville, KY (Shelby)

Aaliyah Stiles, Shelbyville, KY (Shelby)

Emma Coke, Taylorsville, KY (Spencer)

Annabella Morris, Taylorsville, KY (Spencer)

Lexi Starr, Taylorsville, KY (Spencer)

Tricia Courtney, Milton, KY (Trimble)

Quentin Huff, Milton, KY (Trimble)

Jonathan Watson, Williamsburg, KY (Whitley)

Allison Bailey, Campton, KY (Wolfe)

Marissa Baker, Versailles, KY (Woodford)

Noah Branham, Versailles, KY (Woodford)

Daniel Cogo, Versailles, KY (Woodford)

Jared Courtney, Versailles, KY (Woodford)

Andrea Domaschko, Versailles, KY (Woodford)

Samantha Friel, Versailles, KY (Woodford)

Tara Gayheart, Versailles, KY (Woodford)

Audrey Gilbert, Versailles, KY (Woodford)

Paige Hampton, Versailles, KY (Woodford)

Emily Harlow, Versailles, KY (Woodford)

Amy Hoard, Versailles, KY (Woodford)

Ashley Jordan, Versailles, KY (Woodford)

Barri Parker, Versailles, KY (Woodford)

Merja Parks, Versailles, KY (Woodford)

Alex Vorhaus, Midway, KY (Woodford)

Mississippi

Shantasia Williams, Jackson, MS (Hinds)

Missouri

Samuel Shulaw, Poplar Bluff, MO (Butler)

Jenna Duecker, Blue Springs, MO (Jefferson)

Jocelyn Bermudez, St. Louis, MO (Saint Louis)

Nevada

Carly Poste, Henderson, NV (Clark)

New Mexico

Alejandra Slentz, Santa Fe, NM (Santa Fe)

New York

Abram Wenke, Olean, NY (Cattaraugus)

North Carolina

Meghan Parks, Durham, NC (Durham)

Kaela Kranzler, Gastonia, NC (Gaston)

Brittany Buchanan, Greensboro, NC (Guilford)

North Dakota

Zackery Halstead, Minot, ND (Ward)

Ohio

Colton Marsh, West Chester, OH (Butler)

Taylor Stillwell, Williamsburg, OH (Clermont)

Alexa Bickford, Defiance, OH (Defiance)

Alexis Arriaga-Smith, Westerville, OH (Franklin)

Taylor Stinson, Jamestown, OH (Greene)

Elizabeth Pare, Cincinnati, OH (Hamilton)

Jordan Schauer, Centerburg, OH (Knox)

Elizabeth Rusnak, Youngstown, OH (Mahoning)

Breanna Justice, Beaver, OH (Pike)

Arabella Kell, North Canton, OH (Stark)

Madelyn Matz, Risingsun, OH (Wood)

Pennsylvania

Jackson Ryan, Croydon, PA (Bucks)

Sydney Wright, Coatesville, PA (Chester)

Brianna White, East Petersburg, PA (Lancaster)

Tennessee

Sadie Tullock, Cleveland, TN (Bradley)

Owen McCarter, White Bluff, TN (Dickson)

Colton McMahan, Knoxville, TN (Knox)

Emily Slaughter, Gallatin, TN (Sumner)

Elliette Baker, Arrington, TN (Williamson)

Madison Richey, Brentwood, TN (Williamson)

Texas

Koyonna Botello, San Antonio, TX (Bexar)

Mariana Rodriguez, Pearland, TX (Brazoria)

Spencer Counts, Krum, TX (Denton)

Madison Harper, Lake Dallas, TX (Denton)

Lauren Livingston, Kingwood, TX (Harris)

Jasmin McClenahan, Weslaco, TX (Hidalgo)

Caroline Cozart, Pecos, TX (Reeves)

Utah

Troy Lund, Plain City, UT (Weber)

Vermont

Jacob Kocis, Island Pond, VT (Essex)

Josiah Kocis, Island Pond, VT (Essex)

Virginia

Taryn Spore, The Plains, VA (Fauquier)

Kimberly Laue, Riner, VA (Montgomery)

Washington

Noah Ray, Reardan, WA (Lincoln)

International