High school highlights & scores (11-10-17)

LEXINGTON, Ky. (WTVQ) – Alex Risen breaks down action from 8 Central Kentucky are coverage games in the video. Highlights include Frederick Douglass’ win over Tates Creek; Scott Co. over Henry Clay and Montgomery County takes down Doss in Louisville!

See scores from across the state below.

PREP FOOTBALL

Class 1A

Second Round

Beechwood 47, Frankfort 7

Crittenden Co. 41, Bethlehem 20

Hazard 43, Lynn Camp 8

Lou. Ky. Country Day 32, Lou. Holy Cross 7

Paintsville 43, Bracken Co. 0

Pikeville 42, Williamsburg 6

Raceland 31, Paris 9

Class 2A

Second Round

Lex. Christian 42, Prestonsburg 12

Lou. Christian Academy 28, Walton-Verona 0

Lou. DeSales 54, Washington Co. 0

Mayfield 52, Hancock Co. 16

Monroe Co. 35, Lloyd Memorial 20

Class 3A

Second Round

Belfry 63, Lou. Waggener 26

Boyle Co. 62, Western Hills 14

Caldwell Co. 40, LaRue Co. 27

Corbin 32, Bell Co. 6

Lou. Central 50, Floyd Central 0

Powell Co. 44, Casey Co. 41

Class 4A

Second Round

Ashland Blazer 40, Bourbon Co. 8

Collins 30, Shelby Co. 6

Franklin-Simpson 62, Madisonville-North Hopkins 6

Johnson Central 64, Scott 16

Lou. Western 12, Knox Central 3

Mercer Co. 46, East Jessamine 21

Wayne Co. 38, Rockcastle Co. 24

Class 5A

Second Round

Bowling Green 42, Greenwood 21

Cov. Catholic 49, Bullitt Central 0

Harlan Co. 28, North Laurel 21

Madison Southern 14, Anderson Co. 11

Montgomery Co. 28, Lou. Doss 6

South Oldham 35, Highlands 34

Southwestern 29, Whitley Co. 7

Class 6A

Second Round

Central Hardin 31, Henderson Co. 16

Daviess Co. 34, McCracken County 21

Frederick Douglass 34, Lex. Tates Creek 21

Lou. Butler 14, Lou. Male 6

Lou. St. Xavier 16, Lou. Pleasure Ridge Park 7

Lou. Trinity 51, Campbell Co. 13

Scott Co. 42, Lex. Henry Clay 20

Simon Kenton 52, Lou. Ballard 12