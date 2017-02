HS hoops highlights & scores (2-17-17)

LEXINGTON, Ky. (WTVQ) – Alex Risen breaks down the action from a trio of area boys games.

Highlights in the video feature: Scott County’s 88-58 victory over Dunbar; LCA falls to Bryan Station 64-63 on buzz beater by Eric “Boss Boone and GRC slips to Henry Clay 72-63.

See scores from across the state below.

BOYS BASKETBALL

Ballard Memorial 59, Fulton Co. 51

Barbourville 57, McCreary Central 44

Barren Co. 65, Clinton Co. 56

Bell Co. 58, Clay Co. 47

Betsy Layne 82, Lee Co. 39

Boyd Co. 66, East Carter 63

Bullitt Central 62, Whitefield Academy 56

Caldwell Co. 85, Todd Co. Central 65

Central Hardin 47, Meade Co. 35

Christian Co. 63, Marshall Co. 50

Conner 84, Newport Central Catholic 73

Daviess Co. 71, South Warren 48

Dawson Springs 69, Christian Fellowship 34

Estill Co. 64, Menifee Co. 50

Fort Campbell 77, Trigg Co. 72, OT

Franklin-Simpson 90, Glasgow 44

Garrard Co. 78, Burgin 39

Henderson Co. 67, Owensboro 56

Hopkins Co. Central 81, Lyon Co. 48

Letcher County Central 69, Pike Co. Central 49

Lewis Co. 63, Bath Co. 50

Lex. Bryan Station 64, Lexington Christian Academy 63

Lex. Henry Clay 72, George Rogers Clark 63

Lex. Sayre 83, Lou. St. Francis 61

Lou. Ky. Country Day 72, Fort Knox 62

Madison Southern 61, Whitley Co. 52

Marion Co. 73, Beth Haven 45

Monroe Co. 76, Warren East 71

Muhlenberg County 54, Owensboro Catholic 50, OT

Murray 73, Carlisle Co. 49

Ohio Co. 56, Madisonville-North Hopkins 52

Oneida Baptist 73, Leslie Co. 67

Paducah Tilghman 83, Fulton City 41

Paris 66, Pendleton Co. 50

Phelps 56, Allen Central 53

Pikeville 60, Paintsville 52

Red Bird 83, Jenkins 81, OT

Rockcastle Co. 66, South Laurel 62

Scott Co. 88, Lex. Paul Dunbar 58

Shelby Co. 58, Gallatin Co. 52

Simon Kenton 54, Holmes 43

South Oldham 87, Williamstown 63

Walton-Verona 62, Carroll Co. 44

West Jessamine 81, Pulaski Co. 71

Williamsburg 63, Pineville 53

GIRLS BASKETBALL

Anderson Co. 60, Lex. Lafayette 35

Apollo 59, Madisonville-North Hopkins 42

Barren Co. 60, Clinton Co. 24

Boone Co. 65, St. Henry 61

Caldwell Co. 64, Todd Co. Central 45

Campbellsville 50, LaRue Co. 43, OT

Casey Co. 48, Danville 43

Clay Co. 62, Owsley Co. 41

East Carter 64, Ashland Blazer 36

East Ridge 80, Phelps 45

Eminence 52, Whitesville Trinity 42

Fulton Co. 36, Ballard Memorial 35

Garrard Co. 58, Estill Co. 26

Glasgow 43, Franklin-Simpson 35

Graves Co. 57, Muhlenberg County 47

Greenwood 63, Logan Co. 44

Johnson Central 80, Breathitt Co. 34

Lee Co. 64, Morgan Co. 28

Lex. Sayre 68, Whitefield Academy 34

Lexington Catholic 49, East Jessamine 43

Lincoln Co. 67, Somerset 61

Livingston Central 73, Community Christian (Paducah) 33

Lou. Assumption 54, Lou. Ballard 24

Lou. Central 68, Lou. Doss 40

Lou. Ky. Country Day 38, Fort Knox 37

Lou. Mercy 74, Lou. Christian Academy 60

Lou. Presentation 69, South Oldham 53

Lynn Camp 47, Model 40

Lyon Co. 40, Hopkins Co. Central 29

Mayfield 57, McCracken County 53

Metcalfe Co. 80, Caverna 44

Monroe Co. 83, Warren East 51

Nicholas Co. 62, Frankfort 51

North Bullitt 76, Oldham Co. 57

Owensboro Catholic 67, Breckinridge Co. 60

Paducah Tilghman 48, Hickman Co. 46

Paris 71, St. Patrick 32

Perry Co. Central 81, Jackson Co. 53

Pineville 62, Red Bird 34

Saint Joseph Central, W.Va. 71, Russell 60

Scott Co. 78, Scott 67

Shelby Valley 64, Hazard 46

South Floyd 63, Pike Co. Central 42

South Laurel 56, Rockcastle Co. 43

South Warren 52, Hopkinsville 43

Union Co. 48, McLean Co. 44

Warren Central 44, Daviess Co. 41

Wolfe Co. 36, Oneida Baptist 23

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Robertson County vs. Bracken Co., ccd.

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.)