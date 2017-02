HS Hoops Highlights & Scores (2-13-17)

LEXINGTON, Ky. (WTVQ) – Alex Risen breaks down local action in the video.

See scores from across the state below.

BOYS BASKETBALL

Adair Co. 66, Lex. Bryan Station 47

Boyd Co. 82, Elliott Co. 59

Breathitt Co. 85, Owsley Co. 43

Butler Co. 73, Glasgow 58

Clinton Co. 84, South Warren 55

Corbin 85, Lynn Camp 60

Cov. Holy Cross 66, Highlands 50

East Ridge 84, Piarist 44

Gallatin Co. 60, Beechwood 59

Grant Co. 49, Owen Co. 46

Harlan Co. 89, Pineville 64

Hopkins Co. Central 79, Fort Campbell 42

Jenkins 92, Riverside Christian 70

John Hardin 74, Hancock Co. 58

Knox Central 70, Cordia 57

Lex. Sayre 77, Western Hills 58

Lou. Atherton 62, Lou. Eastern 57

Lou. Ky. Country Day 64, Lou. Brown 36

Madison Central 78, South Laurel 68

McCracken County 52, Murray 32

McCreary Central 62, Garrard Co. 45

Newport Central Catholic 83, Bellevue 38

Pike Co. Central 53, Shelby Valley 48

Red Bird 89, Lee Co. 59

South Oldham 64, Walton-Verona 41

Southwestern 96, Somerset 63

St. Patrick 77, Rose Hill Christian 55

Trimble Co. 69, Thomas Nelson 42

Villa Madonna 69, Lou. St. Francis 65

Whitesville Trinity 55, Dawson Springs 51

Williamsburg 69, Middlesboro 38

GIRLS BASKETBALL

Bardstown 51, Spencer Co. 33

Bath Co. 70, Raceland 62

Boyd Co. 64, Lewis Co. 39

Caldwell Co. 76, Ohio Co. 36

Conner 58, Cov. Holy Cross 45

Corbin 64, Pineville 50

Cumberland Gap, Tenn. 55, Barbourville 45

Danville 66, Marion Co. 61

East Ridge 64, Piarist 34

Fairview 61, Rose Hill Christian 48

Frederick Fraize 44, Fort Knox 38

Garrard Co. 63, East Jessamine 19

George Rogers Clark 64, Lex. Lafayette 62

Harrison Co. 68, Augusta 33

Henderson Co. 65, Owensboro Catholic 47

Johnson Central 69, Betsy Layne 42

Knott Co. Central 72, Buckhorn 36

Lou. Brown 37, Lou. Ky. Country Day 29

Lou. Presentation 61, Lou. Holy Cross 56

Ludlow 61, St. Patrick 26

Mayfield 37, Fulton Co. 25

Menifee Co. 59, Magoffin Co. 49

Muhlenberg County 56, Grayson Co. 55, OT

Murray 64, McCracken County 23

Nicholas Co. 61, Rowan Co. 55, OT

North Hardin 42, Hancock Co. 33

Paris 65, Pendleton Co. 62

Pikeville 70, Allen Central 13

Robertson County 62, Calvary Christian 50

Rockcastle Co. 64, McCreary Central 42

Saint Joseph Central, W.Va. 71, Ashland Blazer 40

Shelby Co. 52, Carroll Co. 47

Simon Kenton 73, Highlands 40

South Laurel 74, Clay Co. 58

St. Mary 66, Trigg Co. 46

Walton-Verona 45, Owen Co. 39

Webster Co. 70, Livingston Central 43

West Jessamine 43, Lex. Tates Creek 33

Whitley Co. 68, Knox Central 54

Williamsburg 57, Middlesboro 49

Wolfe Co. 60, Powell Co. 44

