HS Hoops Highlights & Scores (1-19-17)

LEXINGTON, Ky. (WTVQ) – Alex Risen breaks down the action from Lexington Catholic’s 53-52 comeback win over Paul Laurence Dunbar.

BOYS BASKETBALL

Adair Co. 81, Glasgow 61

Boyd Co. 86, Russell 59

Calloway Co. 69, Lexington, Tenn. 57

Clay Co. 74, Red Bird 37

Cordia 71, June Buchanan 39

East Carter 86, Greenup Co. 73

Franklin Co. 77, Lou. Atherton 66

Hazard 48, Pike Co. Central 46

Hopkinsville 81, Henderson Co. 65

Knott Co. Central 78, Johnson Central 67

Lawrence Co. 88, Paintsville 81

Lexington Catholic 53, Lex. Paul Dunbar 52

Lou. Ballard 93, Lex. Henry Clay 85

Lynn Camp 55, Williamsburg 38

Lyon Co. 67, Crittenden Co. 33

Madisonville-North Hopkins 71, Union Co. 53

Magoffin Co. 46, Belfry 40

Oneida Baptist 60, Buckhorn 54

Pulaski Co. 89, Casey Co. 77

Rowan Co. 53, George Rogers Clark 51

Southwestern 76, McCreary Central 59

Whitley Co. 64, Russell Co. 60

Williamstown 75, Calvary Christian 36

4th Region All “A” Classic

Russellville 69, Monroe Co. 54

Todd Co. Central 73, Metcalfe Co. 44

7th Region All “A” Classic

Lou. Ky. Country Day 90, Whitefield Academy 63

16th Region All “A” Classic

Elliott Co. 73, Morgan Co. 45

Massac County Superman Classic

Massac County, Ill. 80, Fort Campbell 59

Toyota Classic

Hargrave Military, Va. 65, LaRue Co. 46

Madison Southern 66, Rockcastle Co. 54

GIRLS BASKETBALL

Breckinridge Co. 77, LaRue Co. 59

Campbellsville 74, Burgin 29

Conner 55, St. Henry 50

Cooper 74, Highlands 63

Fleming Co. 48, Lewis Co. 41

Graves Co. 65, Christian Co. 36

Holmes 64, Cov. Holy Cross 26

Leslie Co. 55, Powell Co. 29

Lex. Lafayette 69, Lex. Tates Creek 28

Lincoln Co. 90, East Jessamine 35

Lou. Fern Creek 56, Lou. Assumption 54

Lou. Moore 53, Lou. Seneca 17

Ludlow 41, Beechwood 34

Oldham Co. 68, Henry Co. 32

Owen Co. 68, Western Hills 43

Phelps 43, Hurley, Va. 42

Pike Co. Central 49, Piarist 20

Pikeville 49, Belfry 20

Trimble Co. 55, South Oldham 40

Wayne Co. 51, Pulaski Co. 47

1st Region All “A” Classic

Mayfield 40, Carlisle Co. 27

Murray 85, Fulton Co. 25

2nd Region All “A” Classic

Crittenden Co. 60, Livingston Central 43

Lyon Co. 51, University Heights 33

3rd Region All “A” Classic

Owensboro Catholic 47, Edmonson Co. 45

11th Region All “A” Classic

Lex. Sayre 52, Model 33

Toyota Classic

Simon Kenton 67, Franklin Co. 43

