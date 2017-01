HS Hoops Highlights & Scores (1-6-17)

LEXINGTON, Ky. (WTVQ) – Alex Risen breaks down action from a handful of big Central Kentucky matchups in the video.

Check out scores from across the state below.

BOYS BASKETBALL

Anderson Co. 64, Shelby Co. 51

Apollo 62, Daviess Co. 51

Bardstown 72, Nelson Co. 53

Bethlehem 69, Washington Co. 53

Boyle Co. 72, Garrard Co. 54

Casey Co. 67, Somerset 62

Central Hardin 78, Elizabethtown 77, OT

Christian Co. 80, Paducah Tilghman 58

Collins 53, Spencer Co. 45

Cooper 61, Boone Co. 48

Cov. Catholic 74, Conner 39

Franklin Co. 75, Western Hills 55

Hancock Co. 55, Tell City, Ind. 52

Holmes 44, Cov. Holy Cross 43

John Hardin 79, Meade Co. 62

Lex. Lafayette 77, Lex. Tates Creek 58

Lex. Paul Dunbar 79, Lex. Christian 71

Lexington Catholic 79, St. Henry 56

Lincoln Co. 70, Danville 46

Lou. Atherton 52, Lou. Southern 51

Lou. Butler 76, Lou. Iroquois 53

Lou. Doss 68, Lou. DeSales 45

Lou. Eastern 71, Lou. Ky. Country Day 44

Lou. Seneca 53, Lou. Western 42

Lou. Trinity 61, Lou. St. Xavier 50

Lou. Valley 81, North Oldham 69

Lou. Waggener 78, Lou. Jeffersontown 65

Marshall Co. 36, Calloway Co. 25

Model 68, Berea 58

Murray 58, Lou. Collegiate 39

North Hardin 73, Fort Knox 38

Oldham Co. 62, South Oldham 56

Owensboro 62, Owensboro Catholic 51

Russell 54, Ashland Blazer 42

Scott 62, Simon Kenton 50

Scott Co. 100, Lex. Henry Clay 72

Southwestern (Hanover), Ind. 83, Trimble Co. 55

St. Mary 60, Ballard Memorial 46

Webster Co. 65, Union Co. 50

West Jessamine 79, East Jessamine 40

Woodford Co. 42, Frankfort 32

10th Region All “A” Classic

Bishop Brossart 69, Silver Grove 35

WYMT Mountain Classic

Harlan Co. 82, North Laurel 78

Perry Co. Central 69, Magoffin Co. 39

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Edmonson Co. vs. Whitesville Trinity, ccd.

Elliott Co. vs. Lewis Co., ppd. to Feb 9.

Jackson Co. vs. Estill Co., ccd.

Lex. Sayre vs. Marion Co., ccd.

Metcalfe Co. vs. Clinton Co., ppd. to Jan 24.

Owen Co. vs. Henry Co., ccd.

Raceland vs. Greenup Co., ccd.

Rose Hill Christian vs. St. Patrick, ppd. to Jan 12.

GIRLS BASKETBALL

Bellevue 62, Pendleton Co. 53

Bethlehem 53, Washington Co. 34

Boyle Co. 64, Garrard Co. 62

Breckinridge Co. 78, Hancock Co. 36

Carlisle Co. 58, Hickman Co. 26

Casey Co. 54, Somerset 41

Christian Co. 69, Paducah Tilghman 36

Conner 67, Boone Co. 29

Danville 62, Lincoln Co. 58

Daviess Co. 51, Apollo 35

Franklin Co. 75, Western Hills 25

Fulton City 44, Fulton Co. 39

Graves Co. 51, Mayfield 27

Hopkinsville 58, Muhlenberg County 51

John Hardin 78, Fort Knox 14

Lexington Catholic 50, Lex. Tates Creek 23

Logan Co. 62, Russellville 55

Lou. Atherton 52, Lou. Southern 51

Lou. Butler 83, Lou. Iroquois 2

Lou. Christian Academy 72, Christian Academy, Ind. 24

Lou. DuPont Manual 93, Lou. Shawnee 26

Lou. Eastern 102, Lou. Ky. Country Day 23

Lou. Male 84, Lou. Ballard 25

Lou. Moore 41, Bullitt Central 37

Lou. Pleasure Ridge Park 56, Beth Haven 18

Lou. Seneca 52, Lou. Western 50

Lou. Waggener 53, Lou. Jeffersontown 49

Madisonville-North Hopkins 68, University Heights 51

Marshall Co. 54, Calloway Co. 30

Nelson Co. 55, Bardstown 50

North Oldham 50, Lou. Valley 27

Owensboro Catholic 84, Owensboro 45

Scott Co. 78, Lex. Bryan Station 28

South Oldham 63, Oldham Co. 42

Spencer Co. 57, Collins 44

Webster Co. 59, Union Co. 27

West Jessamine 68, East Jessamine 40

Woodford Co. 56, Frankfort 50

10th Region All “A” Classic

Bishop Brossart 51, Silver Grove 9

15th Region All “A” Classic

Paintsville 62, South Floyd 54

Sheldon Clark 65, Piarist 15

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Campbellsville vs. Taylor Co., ccd.

Glasgow vs. South Warren, ccd.

Hazard vs. Estill Co., ccd.

Henry Co. vs. Owen Co., ccd.

Newport vs. Grant Co., ppd. to Feb 6.

Todd Co. Central vs. Franklin-Simpson, ppd. to Jan 9.

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.)