HS Hoops Highlights & Scores (12-30-16)

LEXINGTON, Ky. (WTVQ) – Alex Risen breaks down the action from the Traditional Bank Holiday Classic as host Lexington Catholic falls to Cooper 49-45.

BOYS BASKETBALL

Bellevue 52, Calvary Christian 47

Burgin 61, Whitesville Trinity 55

Cin. N. College Hill, Ohio 45, Ludlow 42

D.W. Daniel, S.C. 62, Whitley Co. 54

Fulton City 50, Trigg Co. 39

Hancock Co. 59, Butler Co. 56, 2OT

Hopkins Co. Central 78, Todd Co. Central 75

Lee Co. 75, Menifee Co. 73

New Boston Glenwood, Ohio 72, Rose Hill Christian 56

Whitefield Academy 72, Cov. Latin 40

Apollo Classic

Oldham Co. 67, Cov. Holy Cross 49

Arbys/KFC Holiday Classic

Lou. Trinity 69, Buford, Ga. 66

Beach Ball Classic

Westchester, Calif. 54, Scott Co. 53

Beth Haven Tournament

Lou. Portland Christian 58, Evangel Christian 51

Model 56, Bethlehem 55

Caldwell Hoops Classic

Christian Co. 84, Castle, Ind. 76

Mitchell, Tenn. 57, Caldwell Co. 38

Campbellsville High School Holiday Classic

Adair Co. 79, Green Co. 50

Marion Co. 81, Metcalfe Co. 47

Mercer Co. 82, Betsy Layne 24

Monroe Co. 63, Campbellsville 57

Coalfield Clash

Eastside, Va. 58, Bell Co. 41

Crittenden County Classic

Carlisle Co. 57, Crittenden Co. 56

Lyon Co. 73, Ballard Memorial 53

Cumberland Falls Tournament

Clinton, S.C. 86, Franklin Co. 49

Grand Home Furnishing Holiday Classic

Greenup County Holiday Classic

Anderson Co. 64, Bath Co. 54

East Carter 49, Bishop Brossart 42

Greenup Co. 74, West Carter 65

Lloyd Memorial Tournament

Campbell Co. 59, Woodford Co. 33

Conner 63, Ryle 50

Holmes 82, Dayton 29

Lloyd Memorial 65, Newport 60

Magnolia Bank Holiday Classic

LaRue Co. 71, North Bullitt 57

Marlin Christmas Classic

Marshall Co. 46, Centennial, Tenn. 37

Meijer Holiday Classic

Greenwood 61, South Warren 50

Lou. Male 52, Owensboro 50

Mountain Schoolboy Classic

Letcher County Central 86, Trimble Co. 54

Madison Southern 52, East Ridge 44

Magoffin Co. 66, Shelby Valley 64

Phelps 71, Fleming Co. 69

Nelson County Classic

Lou. Iroquois 62, Nelson Co. 60

Williamstown 66, Western Hills 62, OT

Pine Mountain Classic

Buckhorn 62, Claiborne County, Tenn. 53

McCreary Central 68, Morgan Co. 44

Pineville 77, Berea 66

South Floyd 67, Middlesboro 62

Williamsburg 58, Jackson City 47

Red River Classic

Bourbon Co. 74, Harrison Co. 72

Henderson Co. 49, Powell Co. 44

Walton-Verona 64, Nicholas Co. 50

Wolfe Co. 98, Boone Co. 71

Sunshine Classic

Pikeville 53, Hialeah, Fla. 41

Rowan Co. 72, Chapmanville, W.Va. 64

The Battle of the Bridges

Augusta 58, St. Patrick 27

Bracken Co. 74, Felicity-Franklin, Ohio 44

Traditional Bank Holiday Classic

Cooper 49, Lexington Catholic 45

George Rogers Clark 66, Fayette County, Ga. 56

Graves Co. 53, Sheldon Clark 39

Lex. Lafayette 57, Paris 50

Lex. Paul Dunbar 56, Perry Co. Central 54

GIRLS BASKETBALL

Apollo 45, South Gibson, Tenn. 41

Caldwell Co. 56, Corinth, Miss. 53

Coal Grove Dawson-Bryant, Ohio 65, Rose Hill Christian 28

Dayton 53, Newport 37

Glasgow 52, Barren Co. 46

Hancock Co. 51, Lou. Waggener 37

McLean Co. 45, Butler Co. 34

Newport Central Catholic 51, Bellevue 39

Owensboro 57, Union Co. 51

Rowan Co. 52, Ashland Blazer 49

Shelby Valley 61, Pike Co. Central 30

Trigg Co. 47, Fulton City 42

Whitesville Trinity 58, Burgin 22

1st Lady Warrior Shootout

Fulton Co. 65, Joppa, Ill. 22

Mayfield 52, Fulton Co. 49

Mayfield 69, Community Christian (Paducah) 27

Benton Tournament

Graves Co. 56, Carterville, Ill. 50

Best of the Lakes Holiday Classic

North Laurel 69, Franklin-Simpson 45

Boo Williams Christmas Classic

Seventh Place

Gold Pool

King’s Fork, Va. 50, East Carter 37

Caldwell County Christmas Tournament

Corinth, Miss. 72, Livingston Central 56

Livingston Central 58, Hickman Co. 42

Carolina Invitational

Mason Co. 50, Carrollton, Ga. 44

Chain Rock Classic

Cumberland Gap, Tenn. 45, Pineville 40

Daytona Beach Sunshine Classic, Fla.

Pikeville 44, Redan, Ga. 43

FNB Holiday Bash

Green Co. 57, Webster Co. 52

Lex. Henry Clay 49, Owensboro Catholic 46

J.P. Deaton Classic

Owsley Co. 57, Elliott Co. 42

Perry Co. Central 66, Wolfe Co. 41

Perry Co. Central 90, Breathitt Co. 63

KSA Tournament, Fla.

Marshall Co. 51, Miami Northwestern, Fla. 36

Lady Bulldog Holiday Classic

Clay Co. 72, Hazard 57

Magoffin Co. 65, East Ridge 64

LaRosa’s Holiday Classic

Conner 73, George Rogers Clark 60

Dixie Heights 45, Bishop Brossart 27

Nelson Co. 76, Corbin 44

Marlins Holiday Classic

Mosley, Fla. 54, Lou. Fairdale 50

Mr. Micro Computers Ohio River Classic

Heritage, Tenn. 59, Paintsville 43

Lewis Co. 67, Raceland 51

West Carter 68, Berea 41

Murray Bank Lady Tiger Classic

Hopkinsville 66, Daviess Co. 51

Murray 60, Bowling Green 50

Naples, Fla. Tournament

Winter Haven, Fla. 67, Lou. Sacred Heart 65

NAS Christmas Tournament

Gallatin Co. 45, Carroll Co. 35

South Oldham 71, Adair Co. 53

St. Henry 62, Nicholas Co. 56

Pink and White Lady Classic

Strafford, Mo. 76, Mercer Co. 75

South Central Bank Invitational

Carlisle Co. 60, Crittenden Co. 40

John Hardin 51, Casey Co. 45

Southern Lady Trojans Holiday Jamboree

Floyd Central, Ind. 52, Lou. Pleasure Ridge Park 49

Lou. Valley 56, Lou. Southern 49

North Oldham 67, Lou. Seneca 33

Oldham Co. 70, Lou. Atherton 56

Villa Madonna Tournament

Barbourville 42, Lou. Western 27

Calvary Christian 54, Frederick Fraize 36

Lou. Collegiate 39, St. Patrick 34

Whitefield Academy Christmas Classic

Lex. Sayre 63, Bath Co. 42

Lou. Shawnee 62, Lou. Ky. Country Day 21

Winterfest Shootout

Albertville, Ala. 47, Lawrence Co. 41

Lou. Butler 62, Sevier County, Tenn. 22

